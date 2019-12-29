عروض فنية متنوعة لمكتبة الإسكندرية خلال يناير

يستهل مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية العام الجديد بمجموعة مُنوَّعة ومميَّزة من الفعاليات والعروض، كما يقوم بتنظيم واستضافة العديد من الأنشطة الفنية خلال شهر يناير.
يبدأ البرنامج يوم الخميس الموافق 2 يناير بالعرض المسرحي "ابن البحر"، تأليف وإخراج إيهاب يونس. وفي يوم الجمعة 3 يناير يقام على مسرح القاعة الكبرى حفل موسيقي لفرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.
ويأتي برنامج سينما الأحد الخاص بشهر يناير تحت عنوان "أفلام قصيرة كبيرة"؛ يبدأ يوم الأحد الموافق 5 يناير بعرض فيلم "لقاء لم يُذع"؛ وهو فيلم مصري تسجيلي من إنتاج 2018، ومدة عرضه 40 دقيقة، الفيلم ناطق بالعربية ومُترجم إلى الإنجليزية، ومن إخراج محمد صلاح. ويعقب العرض ندوة مع المخرج.
وتعرض سينما الأحد خلال الشهر مجموعة كبيرة من الأفلام؛ منها: الفيلم اللبناني "نوكتورن بالأسود" إخراج جيمي كيروز، و"السلام عليك يا مريم" إخراج باسل خليل، و"الببغاء" إخراج دارين سلام وأمجد الرشيد، و"غواصة" إخراج مونيا عقل.
ويأتي آخر عروض برنامج سينما الأحد لشهر يناير يوم الأحد الموافق 26 يناير وعرض الفيلم التسجيلي المصري "بنت البقال" إخراج عماد مبروك.
وتُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية على مسرح القاعة الكبرى يوم الجمعة الموافق 10 يناير حفل "جالا صوليست" يُضم عددًا كبيرًا من صوليستات الموسيقي الكلاسيكية. يقوم بالعزف الفنانة منال محيي الدين عازفة الهارب، والفنانة ريهام محمود عازفة الفيولا، والفنان علاء عبد الله عازف التشيللو، والفنان أمير عوض عازف البيانو. والحفل بقيادة مايسترو أحمد فراج، ويتضمن أعمالًا تقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.
ويفتتح مركز الفنون فعاليات الأسبوع التالي بعرض مسرحي بعنوان "هنا الإسكندرية" للمخرج إسلام رفعت بالقاعة الكبرى، وعرض متروبوليتان أوبرا بث مباشر (HD) ويقدم إصدارًا جديدًا لأوبرا "فوتزيك" لألبان بيرج بالمسرح الصغير.
أما يوم السبت 18 يناير فيقدِّم المركز عرضًا مسرحيًا بعنوان "تخريف ثنائي" تأليف يوجين يونيسكو، وإخراج علي إيهاب.
أما يومي الثلاثاء والأربعاء 21–22 يناير فيقدِّم مركز الفنون العرض المسرحي "عرس الدم" نتاج ورشة عمل تمثيل مسرحي، والعرض من تأليف فريدريكو جارثيا لوركا، وإخراج حازم العوادلي.
وفي يوم الجمعة الموافق 24 يناير يقدِّم فريق فلكلور خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة عرضًا راقصًا بعنوان "إحياء للفن"، كما تقدم الفنانة كاميليا جبران حفلها الموسيقى على المسرح الصغير.
وفي يوم الخميس 30 يناير، يقدِّم المركز حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير علي الحجار؛ يشدو فيه بمجموعة متميزة من أجمل أغنياته.
ويختتم مركز الفنون برنامجه الفني لشهر يناير بحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بعنوان احتفالية "ذكرى موتزارت"، صوليست كلارينت رايموند فوزي، وقيادة مايسترو أحمد فراج.
يبدأ البرنامج يوم الخميس الموافق 2 يناير بالعرض المسرحي "ابن البحر"، تأليف وإخراج إيهاب يونس. وفي يوم الجمعة 3 يناير يقام على مسرح القاعة الكبرى حفل موسيقي لفرقة كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد.
ويأتي برنامج سينما الأحد الخاص بشهر يناير تحت عنوان "أفلام قصيرة كبيرة"؛ يبدأ يوم الأحد الموافق 5 يناير بعرض فيلم "لقاء لم يُذع"؛ وهو فيلم مصري تسجيلي من إنتاج 2018، ومدة عرضه 40 دقيقة، الفيلم ناطق بالعربية ومُترجم إلى الإنجليزية، ومن إخراج محمد صلاح. ويعقب العرض ندوة مع المخرج.
وتعرض سينما الأحد خلال الشهر مجموعة كبيرة من الأفلام؛ منها: الفيلم اللبناني "نوكتورن بالأسود" إخراج جيمي كيروز، و"السلام عليك يا مريم" إخراج باسل خليل، و"الببغاء" إخراج دارين سلام وأمجد الرشيد، و"غواصة" إخراج مونيا عقل.
ويأتي آخر عروض برنامج سينما الأحد لشهر يناير يوم الأحد الموافق 26 يناير وعرض الفيلم التسجيلي المصري "بنت البقال" إخراج عماد مبروك.
وتُقدِّم أوركسترا مكتبة الإسكندرية على مسرح القاعة الكبرى يوم الجمعة الموافق 10 يناير حفل "جالا صوليست" يُضم عددًا كبيرًا من صوليستات الموسيقي الكلاسيكية. يقوم بالعزف الفنانة منال محيي الدين عازفة الهارب، والفنانة ريهام محمود عازفة الفيولا، والفنان علاء عبد الله عازف التشيللو، والفنان أمير عوض عازف البيانو. والحفل بقيادة مايسترو أحمد فراج، ويتضمن أعمالًا تقدَّم لأول مرة بالإسكندرية.
ويفتتح مركز الفنون فعاليات الأسبوع التالي بعرض مسرحي بعنوان "هنا الإسكندرية" للمخرج إسلام رفعت بالقاعة الكبرى، وعرض متروبوليتان أوبرا بث مباشر (HD) ويقدم إصدارًا جديدًا لأوبرا "فوتزيك" لألبان بيرج بالمسرح الصغير.
أما يوم السبت 18 يناير فيقدِّم المركز عرضًا مسرحيًا بعنوان "تخريف ثنائي" تأليف يوجين يونيسكو، وإخراج علي إيهاب.
أما يومي الثلاثاء والأربعاء 21–22 يناير فيقدِّم مركز الفنون العرض المسرحي "عرس الدم" نتاج ورشة عمل تمثيل مسرحي، والعرض من تأليف فريدريكو جارثيا لوركا، وإخراج حازم العوادلي.
وفي يوم الجمعة الموافق 24 يناير يقدِّم فريق فلكلور خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة عرضًا راقصًا بعنوان "إحياء للفن"، كما تقدم الفنانة كاميليا جبران حفلها الموسيقى على المسرح الصغير.
وفي يوم الخميس 30 يناير، يقدِّم المركز حفلًا موسيقيًا للفنان الكبير علي الحجار؛ يشدو فيه بمجموعة متميزة من أجمل أغنياته.
ويختتم مركز الفنون برنامجه الفني لشهر يناير بحفل لأوركسترا مكتبة الإسكندرية بعنوان احتفالية "ذكرى موتزارت"، صوليست كلارينت رايموند فوزي، وقيادة مايسترو أحمد فراج.