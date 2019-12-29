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رياضة

إيهاب جلال يستقر على تشكيل هجومي قوى فى مواجهة المصري وبيراميدز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:13 م
إيهاب جلال مدرب المصري
إيهاب جلال مدرب المصري
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عمرو الحلوانى
استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز اليوم بملعب الجيش بالسويس فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وشهدت الأيام الماضية تجهيز "محمود حمد" للدفع به فى مركز الظهير الأيسر فى ظل قناعات إيهاب جلال الكاملة بأن اللاعب قادر على الظهور بأفضل شكل ممكن خلال مواجهة بيراميدز اليوم فى ظل الخبرات الجيدة التى يمتلكها.

ويجهز إيهاب جلال المدير الفنى للمصري "مفاجأة" خلال مواجهة اليوم لبيراميدز، وهى الدفع بالنيجيري "أوستين أموتو" فى قيادة الهجوم بجانب محمود وادى النجم الفلسطينى الدولى، ويفاضل جلال بين الثنائى مفتاح طقطق وأحمد ياسر للدفع بأحدهما بجانب الثلاثي إيزي إميكا وإسلام عطية وحسن على.

وحجز أحمد مسعود مركز حراسة مرمى المصري فى مباراة اليوم وأمامه الرباعي كريم العراقي وأحمد شوشة "إسلام أبو سليمة" وسعيدو سنمبورى ومحمود حمد.

ويمتلك المصري نقاط بعد أن نجح فى الفوز بالمباراتين الماضيتين فى دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب كل من نواذيبو ورينجزر النيجيري متساويا مع بيراميدز الذى يمتلك نفس رصيد النقاط.
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