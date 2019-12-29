AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل إرهابيين وضبط آخر في مطاردة مع قوات الأمن السعودية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:56 م
مقتل إرهابيين بالسعودية
مقتل إرهابيين بالسعودية
Advertisements
محمود نوفل
صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأوضح المتحدث الرسمي، وفقا لما ذكرته "واس" أن القوات تمكنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع "فورد"، يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الماضي، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما، ما نتج عنه مقتلهما.

وكشف أن المطلوبين أمنيًا هما "أحمـد عبد الله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر"، سعوديا الجنسية.

كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث، حيث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية علي حد تعبير المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية.

وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة إلى أن مكونها من مادة "RDX" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة عن استمرارها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه، وسيرد الله كيدهم،مؤكدا انهم لن يتمكنوا من تحقيق ما يسعون ويخططون له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ 13 حالة إصابة.. انهيار جزئي بأحد منازل مدينة الدمام السعودية

كابوس لم ينسه السعوديون على مدى 40 عاما.. بن سلمان يقضى على شبح حصار مكة.. تفاصيل وأسرار واقعة هزت العالم | صور

تعرف على حقيقة تعرض السعودية لهزة أرضية اليوم

حقيقة زلازل ضربت مناطق بالسعودية.. تفاصيل

مقتل مطلوبين في عملية أمنية بالسعودية

بعد مقتل اثنين من المطلوبين.. تفاصيل العملية الأمنية في السعودية

ترشيحاتنا

عرض خليجي مغري يهدد انتقال عبد الله السعيد إلى الزمالك

وفاة شقيقة نجم شهير في نفس يوم رحيله

أول رد فعل من فايلر عقب تأكد غياب سعد سمير 8 اشهر

تصيبك بـ 7 أمراض.. تعرف على أضرار تناول الثومية

خبيرة جيولوجيا تحذر: الكويت على موعد مع زلزال مدمر

ميتسوبيشي تطرح باجيرو 2020 pajero في مصر.. سعر ومواصفات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

بـ شعر كيرلى.. داليا مصطفى بإطلالة بسيطة من معبد حتشبسوت

شوت من الإسبريسو مع نصف ليمونة.. يخلصك من الصداع فى 5 دقائق