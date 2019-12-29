مقتل إرهابيين وضبط آخر في مطاردة مع قوات الأمن السعودية

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه نتيجة لمتابعة الأنشطة الإرهابية، فقد توفر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.



وأوضح المتحدث الرسمي، وفقا لما ذكرته "واس" أن القوات تمكنت من رصد وجود المركبة وهي من نوع "فورد"، يقودها اثنان من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الماضي، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما، ما نتج عنه مقتلهما.



وكشف أن المطلوبين أمنيًا هما "أحمـد عبد الله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر"، سعوديا الجنسية.



كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث، حيث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه، وضبط مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية علي حد تعبير المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية.



وأشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة إلى أن مكونها من مادة "RDX" شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.



وأعلنت رئاسة أمن الدولة عن استمرارها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه، استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه، وسيرد الله كيدهم،مؤكدا انهم لن يتمكنوا من تحقيق ما يسعون ويخططون له.