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فن

5 عروض مسرحية بمهرجان «دبا الحصن للمسرح الثنائي» بدورته الخامسة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق الدورة الخامسة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل بمشاركة 5 عروض عربية، من الإمارات وسلطنة عمان والمغرب ومصر وفلسطين.

ويعنى المهرجان الذي يحتضن فعالياته المركز الثقافي لمدينة دبا الحصن بالأعمال المسرحية التي ترتكز جمالياتها على التقاطب الدرامي بين شخصيتين فوق خشبة المسرح، وتنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة وقد تأسس قبل خمس سنوات، في إطار خطة لزيادة وتنويع الاحتفاء بالنشاط المسرحي في مدن الإمارة. 

ويهدف المهرجان الذي ستختتم دورته الخامسة (17 فبراير) إلى مد جسور التواصل بين صناع العروض الثنائية ـ الديو دراما ـ والجمهور في المنطقة، كما يسعى إلى أن يكون ملتقى للتعارف والتفاعل وبناء الشراكات بين المسرحيين المحليين ونظرائهم العرب.

وشارك في المهرجان 4 مسرحيات من بلدان عربية مختلفة بالإضافة إلى العرض المصرى "مكان مع الخنازير" للمخرج جمال ياقوت، فمن الإمارات العربية المتحدة شاركت مسرحية "ما زال الثلج يسقط " للمخرج حافظ آمان ومن دولة فلسطين مسرحية "المغتربان" للمخرج إيهاب زاهدة ومن الكويت مسرحية " الزبون الصعب " للمخرج سعود القطان ومن سلطنة عمان مسرحية " تفاصيل الغياب " للمخرج سعيد أسعد عامر.
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