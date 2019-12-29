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رياضة

كأس الكونفدرالية.. حسنية أغادير المغربي يتعادل مع سان بيدرو الإيفواري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:57 م
نادي حسنية أغادير
نادي حسنية أغادير
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي سان بيدرو الإيفواري وحسنية أغادير المغربي، بتعادل الفريقين بهدف لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

افتتح يوسف الفحلي التسجيل لحسنية أغادير في الدقيقة 37 ، قبل أن يضيف إيري زان بي هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي حسنية أغادير للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، بينما تحصل نادي سان بيدرو على ثاني نقاطه في المجموعة ليحتل المركز الثالث.

ومن المنتظر أن يستضيف نادي حسنية أغادير ، فريق سان بيدرو في المغرب، يوم 12 يناير القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة .
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