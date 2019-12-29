بـ 5 جنيهات.. خليط هندي يعالج التهاب المفاصل وحب الشباب ورائحة الفم الكريهة

تشتهر الهند بالعلاجات الطبيعية التي تعتمد على الأعشاب والنباتات المختلفة، ومن الوصفات المهمة في الطب الهندي هو وصفة القرفة بالعسل.





وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد، استعمالا موضعيا لمخلوط القرفة بالعسل، ووضعه على حب الشباب يوميًا، ثم الغسل في الصباح وتطهير المكان بعدها يقضي عليها تماما، وذلك الطريقة مع الاكزيما الجلدية وجميع التهابات البشرة، حيث يعد الخليط مضادا للالتهاب ومن أفضل الطرق الطبيعية في المشاكل الجلدية.





وهناك استعمال آخر لخلطة القرفة بالعسل من خلال الاستعمال الموضعي علي المفاصل في الشتاء وقد يعمل الخليط علي تقليل الألم وتقليل التهابات المفاصل أو الظهر.



