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رياضة

شوبير يهاجم جماهير النادي الأهلي| تفاصيل نارية.. فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير
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حسام الحارتي
هاجم الإعلامي أحمد شوبير جماهير النادي الأهلي التي قامت بمهاجمة مجلس إدارة النادي خلال مواجهة بلاتينيوم "السبت " والتي انتهت لصالح الأهلي بهدفين نظيفين قائلا: "بعض الجماهير التي تدعي انها تنتمي للنادي الأهلي تسببت في ضغط علي لاعبي الأهلي".

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، أن مباراة العودة سيحقق فيها النادي الأهلي الفوز وستكون في قمة الروعة .

وتابع: "لو الجمهور فاكر انه هو الذي يقوم بإدارة الأندية أصبحنا في كارثة والمشجع أصبح متصور أن هو اللي بيدير وللآسف في ناس بتخاف وآخر ميهموش".

وواصل: "لو حضرتك متخيل أنك اللي هتدير وتمشي المنظومة انا مش عاوزك في المدرجات.. الوقت ده مينفعش في طبطبة".

وأكد شوبير أنه لا يتمنى أن تعود الأحداث المأساوية من جديد مسترشدا بأحداث بورسعيد، مطالبا الجماهير بالالتزام من أجل ضمان العودة إلى المدرجات من جديد".

وأشار شوبير إلى نجاح إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في توفير كافة الإمكانيات للقلعة الحمراء سواء على المستوى الرياضي أو الإنشائي .

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