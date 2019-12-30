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أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل مشاركة مسرح مصر في موسم الرياض

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:57 ص
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
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كـريـم الـخـطـيـب
عبر الفنان أشرف عبد الباقي بتواجده مع فريق «مسرح مصر» في الرياض، موضحا أن بدأ إنطلاق «مسرح مصر» لم يأت في مخيلتهم السفر الى المملكة العربية السعودية لعرض فقرات من العمل.

وأكد أشرف عبد الباقي خلال لقائه على قناة «ET بالعربي» أن فكرة «مسرح مصر» أن «مسرح مصر» بدأ في عام 2013 كتجربة، مشيرا إلى أن التجربة كانت مختلفة وجديدة خاصة انها فكرة شبابية.

وأوضح أشرف عبد الباقي أنه في العام السابع بعد تجربة «مسرح مصر» كل الشباب المشارك في العمل لديهم رغبة في المشاركة في موسم الرياض.

ويعد موسم الرياض واحدًا من 11 مواسم سعودية تهدف إلى الترويج للمملكة العربية السعودية كمحور للسياحة، فضلًا عن تحسين نوعية الحياة لشعب المملكة.

بدأ موسم الرياض في 11 أكتوبر 2019 بحفل موسيقي لكبار النجوم حول العالم وفرقة K-Pop BTS على استاد الملك فهد الدولي ويستمر حتى مطلع العام المقبل 2020.

ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها.

ووصل عدد فعاليات المهرجان إلى أكثر من 100 فعالية، توزعت على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع، حيث قام على تنفيذه 280 شركة سعودية.



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