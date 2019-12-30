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رياضة

كهربا لا يشرفنا.. مرتضى منصور: خاتم وليد سليمان مقري عليه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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ريهام بكير
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة نارية لمسئولي النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا ، قائلا : النادي لا يشرفه تواجد كهربا في الفريق الأبيض.

وفي تصريحات تليفزيونية ، وجه منصور رسائل لوليد سليمان نجم القلعة الحمراء ، قائلا : حلو الخاتم اللي أنت لابسه في ايدك "مقري عليه فين".

وكان منصور قد وجه اتهامات لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي حول اللجوء للسحر من أجل فوز الفريق الأحمر وهزيمة الزمالك في المباريات.

وخلال تصريحات رئيس الزمالك: قال لسيد عبد الحفيظ : خليك مع الراجل بتاع غانا وخاتم سليمان.. وأنت مش هتدير الكرة فى مصر

واختتم منصور تصريحاته قائلا : مبادئ الأهلي راحت مع محمود طاهر ولم تعد هناك مبادىء في النادي الأهلي.
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