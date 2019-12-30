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فن

ميقدروش يحفلوا.. صلاح عبدالله: أزواج بناتي أهلاوية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
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مصطفى كرم
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بصورة له مع أزواج بناته‏ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق صلاح عبد الله، على الصورة التي جمعته مع أزواج بناته قائلا: "مع جوزين بنتيني أبو كرمة على شمالي، وأبو مراد على يميني وأنا بالنسبة لهم قال نمبر وان ياعيني وعلى فكرة الاتنين أهلاوية بس ميقدروش يحفلوا عليا".

ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين: "‏‎حبيبي يا عم صلاح ربنا يبارك فيكم يارب وتفرح بذريتهم" و"‏‎ربي يحفظكم ويرعاكم ويديم المحبة والفرحة" و"‏‎محدش يقدر يحفل عليك". 

يذكر أن أخر أعمال الفنان هو مسلسل "قيد عائلى" الذى يقوم ببطولته عدد كبير من الفنانين وهم "ميرفت أمين بدور منال، عزت العلايلي بدور كامل الخولي، بوسي بدور عفاف، دينا فؤاد".
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