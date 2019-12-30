ميقدروش يحفلوا.. صلاح عبدالله: أزواج بناتي أهلاوية

شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره بصورة له مع أزواج بناته‏ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وعلق صلاح عبد الله، على الصورة التي جمعته مع أزواج بناته قائلا: "مع جوزين بنتيني أبو كرمة على شمالي، وأبو مراد على يميني وأنا بالنسبة لهم قال نمبر وان ياعيني وعلى فكرة الاتنين أهلاوية بس ميقدروش يحفلوا عليا".





ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيه عبر "تويتر"، وجاءت التعليقات بين: "‏‎حبيبي يا عم صلاح ربنا يبارك فيكم يارب وتفرح بذريتهم" و"‏‎ربي يحفظكم ويرعاكم ويديم المحبة والفرحة" و"‏‎محدش يقدر يحفل عليك".



