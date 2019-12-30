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رياضة

يورجن كلوب يحسم قراره بشأن تدريب سان جيرمان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:01 ص
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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ريهام بكير
كشف تقارير إعلامية فرنسية، أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، عرض على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول تدريب الفريق.

ووفقا لموقع "le10sport" فإن ليوناردو أبلغ كلوب أثناء مكالمة هاتفية بينهما بمناسبة أعياد الميلاد رغبة النادي الفرنسي في تعيينه مدربا، في حال فشل المدير الفني الحالي للفريق الألماني الآخر، توماس توخيل، في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال المصدر إن يورجن كلوب أبلغ البرازيلي أنه سعيد في "أنفيلد" ولا يريد الرحيل، وأعلن ليفربول قبل أسابيع تجديد عقد مدربه حتى 2024.

وحصل يورجن كلوب، البالغ من العمر 52 عاما، على جائزة أفضل مدرب في العام 2019، وقاد ليفربول منذ توليه تدريبه في أكتوبر 2015، إلى التتويج بلقب دوري الأبطال، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ويسير يورجن كلوب مع الريدز بخطى ثابتة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.
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