إسقاط طائرة إسرائيلية بقطاع غزة

أعلنت المقاومة الفلسطينية إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من نوع كوادكابتر، غربي مدينة غزة الفلسطينية اليوم الإثنين.





ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، استطاعت المقاومة من إسقاط طائرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" حلقت بشكل مكثف على مسافة قريبة من منازل المواطنين غربي مدينة غزة، عقب إطلاق النار عليها.





وقالت المصادر إن المقاومة كشفت الطائرة عندما أصبح صوتها مرتفعًا في المكان حيث كان عليها ضوء أزرق من الواضح انه ضوء المراوح المركبة على الطائرة وأثناء إطلاق النار حاولت الإنسحاب من المكان إلا أنها فشلت وأصيبت ثم وقعت وسيطر عليها مقاومون ونقلوها إلى جهات مختصة .





يذكر أن هذه الطائرات اعتادت التحليق فوق الأراضي الفلسطينية ليلا نهارا، وذلك لرصد الأجواء.