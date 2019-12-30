AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
آيه عاطف
أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الأحد في المغرب، وسط حضور جماهيري كبير جدًا من مختلف الدول العربية.

بينما تألق رمضان، وأشعل الحفل بغنائه عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة به منها: "Money"، و"نامبر وان"، و"الملك"، و"السلطان"، و"مافيا"، وغيرها من الاغاني.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

يشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.
محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور
محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور
محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور
Advertisements

ترشيحاتنا

أهم الأخبار ..بعد صورتها شبه عارية تفاصيل أزمة لينا الفيشاوي مع والدها.. مرتضى منصور: كهربا لا يشرفنا.. وغارات أمريكية بسوريا والعراق

البنوك إجازة الأربعاء.. اعرف السبب

فضل سورة الحشر.. هذا هو سبب نزولها وحكمة تسميتها

شاهد.. محمد رمضان يرتدي أجنحة في حفل المغرب

نجم الأهلي يفجر مفاجأة عن اختيارات لاعبي المنتخب

سخط تركي بسبب تعديل قسم خريجي كلية الشرطة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاكيت أحمر وشورت.. طليقة على ربيع تتألق فى أحدث ظهور لها

جهاز حماية المستهلك يفرض ضوابط جديدة على أوبر وكريم.. تعرف عليها

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل