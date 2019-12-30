محمد رمضان يشعل حفل المغرب.. صور

أحيا الفنان محمد رمضان، حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الأحد في المغرب، وسط حضور جماهيري كبير جدًا من مختلف الدول العربية.





بينما تألق رمضان، وأشعل الحفل بغنائه عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة به منها: "Money"، و"نامبر وان"، و"الملك"، و"السلطان"، و"مافيا"، وغيرها من الاغاني.





وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



