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رياضة

لاعبة سلة الأهلي ومنتخب مصر ضمن الأفضل في العالم| شاهد

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:19 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قائمة بأفضل أداء فردي لـ10 لاعبين على مستوى العالم خلال عام 2019، واختار من بينهم المصرية ثريا محمد لاعبة منتخب مصر والنادي الأهلي.

وجاء اختيار الاتحاد لثريا، بناء على أدائها خلال بطولة إفريقيا لكرة السلة في السنغال، ثم البطولة الإفريقية لكرة السلة الثلاثية في أوغندا.

وجاءت ثريا في المركز الثامن، بالقائمة التي احتلها النجم الإسباني مارك جاسول، عن أدائه في بطولة العالم لكرة السلة.

وقادت ثريا منتخب مصر للتتويج بلقب بطولة إفريقيا للسلة الثلاثية، كما اختيرت أفضل لاعبة بها.

وفي تقرير آخر للاتحاد الدولي، وضعت ثريا ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم في لعبة كرة السلة الثلاثية.

ونشر الاتحاد الدولي مقطع فيديو لمهارات ثريا في كرة السلة الثلاثية، خلال البطولة الإفريقية التي أقيمت في نوفمبر الماضي.

واعتبر موقع الاتحاد أن ثريا (24 عاما) "ستتذكر 2019 بعدما اقتحمت عالم الشهرة والنجومية بسرعة الصاروخ، وأصبحت تتمتع بشعبية كبيرة".
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