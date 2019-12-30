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مرأة

أسرار تحضير جبنة موتزاريلا فى المنزل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:32 م
جبنة موتزاريلا
جبنة موتزاريلا
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هاجر هانئ
جبنة موتزاريلا من الأجبان التى يعشق الكثير من الأشخاص إضافتها على الكثير من الأطعمة مثل البيتزا والمكرونة والجلاش الحادق والكريب غيرهم من الأكلات.

فنقدم لكم من خلال هذا التقرير أسرار وطريقة عمل جبنة موتزاريلا من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.


مقادير جبنة موتزاريلا
3 لتر لبن جاموسي
ثلاثة أرباع كوب خل
1 ملعقة صغيرة ملح ليمون


طريقة تحضير جبنة موتزاريلا
* يوضع اللبن على النار ليدفأ
* يضاف الخل وملح الليمون
* يقلب ويجمع فى شكل كرات
* تترك الكرات في الشرش المغلي على النار
* تعصر كرات الجبنة من الماء جيدًا
* توضع في الماء البارد
* ترفع من الماء وتحفظ في الثلاجة أو الفريزر حتى الاستخدام




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