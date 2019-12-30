مرصد الأزهر يحذر من دعوات سياسي هولندي تسيء لرسول الإسلام

تابع مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف الدعواتِ التي أطلقها السياسي الهولندي خيرت فيلدرز، بتنظيم مسابقة لتصميم رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام محمد ﷺ، بزعم أن ذلك انتصارًا لحرية التعبير عن الرأي المكفولة للجميع.



وحذر المرصد، من الاستجابة لتلك الدعوات المسيئة التي تُنافي ما دعت إليه الشرائع السماوية، وما نصَّت عليه الأعراف والمواثيق الدولية من احترام مقدسات الآخرين.



وأكد المرصد، أن الإساءة للأديان لا تندرج ضمن حرية التعبير المكفولة بضوابط وقيود، وإنما تعد تطاولًا يستوجب العقاب والمساءلة.



وشدد المرصد على أن تلك الدعوات غير المسؤولة التي تمس شخص سيد البشرية محمد ﷺ أو أحد من الأنبياء والمرسلين، من شأنها إثارة نحو ثلث سكان الأرض ممن يدينون بالإسلام، ونسف مبادئ السلم والأمن بين أتباع الديانات، لافتًا إلى أن تلك الممارسات تعمل على تأجيج مشاعر الكراهية وتقويض الجهود التي يبذلها قادة السلام في العالم.