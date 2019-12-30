ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

عقد د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (٥١) والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠٢٠، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".



وفاز بتصميم البوستر الفنان محمد اباظة حيث ركز البوستر على إبراز الثقافة الأفريقية وانتماء مصر للقاهرة الأفريقية بإعتبار السنغال ضيف شرف المعرض هذا العام.



كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض وتم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.



جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت نظمت مسابقة لتصميم البوستر، وحصل الفنان الفائز بتصميم بوستر المعرض محمد اباظة على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه.