AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
عقد د. هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته (٥١) والمقرر انعقاده خلال الفترة من ٢٢ يناير حتى ٤ فبراير ٢٠٢٠، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار  "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".

وفاز بتصميم البوستر الفنان محمد اباظة حيث ركز البوستر على إبراز الثقافة الأفريقية وانتماء مصر للقاهرة الأفريقية بإعتبار السنغال ضيف شرف المعرض هذا العام.

كما تحل السنغال ضيف شرف المعرض وتم اختيار جمال حمدان شخصية المعرض.

جدير بالذكر أن الهيئة المصرية العامة للكتاب كانت نظمت مسابقة لتصميم البوستر، وحصل الفنان الفائز بتصميم بوستر المعرض محمد اباظة على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه.
ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51
ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51
ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51
ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51
ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غلق باب الحجز.. معرض القاهرة للكتاب يتفادى ملاحظات العام الماضي

فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 وحتى نهاية ديسمبر

بشرى سارة لرواد معرض القاهرة للكتاب .. اعرف التفاصيل

لأول مرة .. قرعة لتسكين الناشرين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (51)

الإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ51.. غدًا

ترشيحاتنا

حكم الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية؟ الإفتاء تحسم الجدل

فرج عامر: لجنة المسابقات احتسبت سموحة فائزا على الأهلى 2 - 0

أول رد من البرلمان عن إضافة 1250 جنيها للفرد على بطاقات التموين

تركيا ترسل سفينتين حربيتين إلى الجزائر | اعرف السبب

الإسماعيلى يحيل باهر المحمدي للتحقيق واللاعب يهدد بالرحيل

أنا مش قليلة الحيلة .. شيرين عبد الوهاب ترد بقسوة: هحرق دمكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ 51

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور