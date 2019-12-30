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ثقافة

رئيس هيئة الكتاب يكشف عن بوستر معرض القاهرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
كشف رئيس الهيئة العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج على عن البوستر الفائز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 لصاحبه محمد أباظة.

وأوضح الحاج على أن البوستر عبارة عن مجموعة من النخيل مرسومة بطريقة الفن الشعبي، لافتا إلى أن البوستر في مجمله يمثل السهل الممتنع وبعض المعلومات عن المعرض.

الجديد بالذكر أن الهيئة العامة للكتاب قد نظمت مؤتمرا صحفيا للإعلان عن بوستر معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 والمقرر انعقادها خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، تحت شعار "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع".

وتحل السنغال ضيف شرف المعرض، وسيحصل الفائز على جائزة مالية قدرها خمسة عشر ألف جنيه.

ومن المقرر أن يشارك في الدورة الحالية للمعرض عدد كبير من دور النشر يزيد عن الدورة السابقة بمل يقرب من 25%.
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