دايما بتضحك.. منه فضالي تهنئ أشرف زكي في عيد مولده

نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة، تجمعها بنقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، تهنئه فيها بعيد مولده.



وكتبت منة فضالي قائلة :"كل سنة وأنت طيب يا أجمل دكتور في الدنيا عقبال ١٠٠٠ سنة و دايما بصحتك وضحكتك ورجولتك اللي مفيش منها.. ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ".



وجاءت بعض تعليقات متابعي منة فضالي، كالتالى :



- كل سنة وأنتِ اجمل واطيب واسعد حد في الدنيا، ودكتور أشرف بخير .

- كل سنة وانت طيب يا فنان .

- كل عام وانتم بالف خير .



يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020.