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فن

دايما بتضحك.. منه فضالي تهنئ أشرف زكي في عيد مولده

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:08 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة، تجمعها بنقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، تهنئه فيها بعيد مولده.

وكتبت منة فضالي قائلة :"كل سنة وأنت طيب يا أجمل دكتور في الدنيا عقبال ١٠٠٠ سنة و دايما بصحتك وضحكتك ورجولتك اللي مفيش منها.. ربنا يخليك لينا ولكل اللي بيحبوك ".

وجاءت بعض تعليقات متابعي منة فضالي، كالتالى :

- كل سنة وأنتِ اجمل واطيب واسعد حد في الدنيا، ودكتور أشرف بخير .
- كل سنة وانت طيب يا فنان .
- كل عام وانتم بالف خير .

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020.
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