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فن

شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد على طريقتها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
احتفلت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على إنستجرام، مع جمهورها، بالعام الجديد، من خلال رسالة جديدة وصورة مختلفة لها.

وكتبت شيماء سيف: "سنة سعيدة عليكم يا حبايبي.. ويارب كل حد يحقق كل أمنياته فى السنة الجديدة ".

وجاءت بعض تعليقات متابعي شيماء سيف، كالتالى :

-دائما منورة يا قمر .
-كل سنه وانتي حلوه يا حلوه .
- يارب السنه دي تبقي احلي ليكي يا شيمو وتكون مليانه بالصحة والسعادة والإنجازات زي ما بتعودينا.

يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في سباق الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجة 18" مع حسن الرداد.
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