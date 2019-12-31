شيماء سيف تحتفل بالعام الجديد على طريقتها

احتفلت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها على إنستجرام، مع جمهورها، بالعام الجديد، من خلال رسالة جديدة وصورة مختلفة لها.
وكتبت شيماء سيف: "سنة سعيدة عليكم يا حبايبي.. ويارب كل حد يحقق كل أمنياته فى السنة الجديدة ".
وجاءت بعض تعليقات متابعي شيماء سيف، كالتالى :
-دائما منورة يا قمر .
-كل سنه وانتي حلوه يا حلوه .
- يارب السنه دي تبقي احلي ليكي يا شيمو وتكون مليانه بالصحة والسعادة والإنجازات زي ما بتعودينا.
يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في سباق الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجة 18" مع حسن الرداد.
وكتبت شيماء سيف: "سنة سعيدة عليكم يا حبايبي.. ويارب كل حد يحقق كل أمنياته فى السنة الجديدة ".
وجاءت بعض تعليقات متابعي شيماء سيف، كالتالى :
-دائما منورة يا قمر .
-كل سنه وانتي حلوه يا حلوه .
- يارب السنه دي تبقي احلي ليكي يا شيمو وتكون مليانه بالصحة والسعادة والإنجازات زي ما بتعودينا.
يشار إلى أن شيماء سيف شاركت في سباق الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل " الزوجة 18" مع حسن الرداد.