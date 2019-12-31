حفلات رأس السنة

تامر حسني ونانسي عجرم في أبوظبي

سيرين عبد النور بـ شرم الشيخ وراغب علامة في عمان

حكيم

رامى صبرى

عمرو دياب

محمد فؤاد

نادر أبو الليف

رنا سماحة

سيرين عبد النور

تامر حسني - نانسي عجرم

أحمد شيبة

راغب علامة

نجوى كرم

بوسي

دوللي شاهين

دينا وإبراهيم الحكمي وأصيل هميم

يقدم عدد كبير من نجوم الغناء اليوم، الثلاثاء، مجموعة من الحفلات الغنائية بمناسبة رأس السنة في أماكن مختلفة على مستوى الدول العربية والأوروبية.ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي أبرز حفلات النجوم في ليلة رأس السنة.يحيي المغني حكيم هذا العام 3 حفلات في رأس السنة.الحفلات الثلاث يحييها حكيم في فنادق الفورسيزون والكونكورد وجي دبليو ماريوت، والتي يقدم خلالها مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.كشف الفنان رامى صبرى عن 3 حفلات يحييها فى ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.ويحيى رامى صبرى الحفل الأول فى فندق "إنتركونتيننتال" وفندق "ماريوت" وفندق "سميراميس".ويعود الهضبة عمرو دياب هذا العام، لإحياء حفل ليلة رأس السنة الميلادية في مصر، بعد عدة سنوات من إحيائه حفلات هذه المناسبة في الإمارات، إذ يحيي حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر الجاري في الغردقة.وتعاقد الفنان محمد فؤاد على إحياء حفل ليلة رأس السنة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد غيابه لسنوات، ويعد هذا هو الحفل الأول له بعد وعكته الصحية، وشائعات الوفاة التي لاحقته.يحيى المطرب نادر أبو الليف حفلا غنائيا ضمن فعالية "ليالى المحروسة"، التي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض فى المملكة العربية السعودية، حيث يحيى حفل ليلة رأس السنة.يذكر أن آخر أعمال أبو الليف أغنية "أهلًا بيك"، والتى قدمها احتفالا ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وهي من كلمات السيد على، وألحان وتوزيع رامي المصرى.وأعلنت الفنانة رنا سماحة عن أولى حفلاتها فى رأس السنة، والتى ستحييها فى أحد الفنادق الكبرى بمدينة دهب السياحية.وعلى أرض سيناء أيضًا، تستعد المطربة اللبنانية سيرين عبد النور، لإحياء حفل غنائى، فى أحد الفنادق الشهيرة بمدينة شرم الشيخ.كما يحيي المطرب المصري تامر حسني واللبنانية نانسي عجرم حفلين متتاليين في 31 ديسمبر في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"، من خلال حفل كبير فى جزيرة المارية.يحيى المطرب الشعبي أحمد شيبة حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة شيراتون المطار بمصر الجديدة يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا منها أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".أعلن الفنان راغب علامة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، بأحد فنادق سلطنة عمان، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلا غنائيا ليلة رأس السنة بإمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية، وذلك يوم 31 ديسمبر 2019، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة.أعلنت المطربة بوسي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، عن موعد حفلها في ليلة رأس السنة، إذ عزمت على إقامة الحفل في تونس.ونشرت بوسي بوستر الحفل، وعلقت قائلة: «استنوني في تونس في حفل راس السنة يوم 31 /12 /2019 في أوتيل قرطاج تلسو قمرت».تستعد المطربة دوللى شاهين لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في الإسكندرية، وتجري الآن حاليًا بروفات حفلها.يحيي كل من الفنانة الاستعراضية دينا والمطرب إبراهيم الحكمي والمطربة أصيل هميم والمطرب إبراهيم السلطان، حفل رأس السنة في القاهرة، وتحديدًا في فندق الريتز كارلتون.