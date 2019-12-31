محمد صلاح ضمن التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21

اختارت جماهير روما، نجم ليفربول محمد صلاح في التشكيل المثالي للنادي الإيطالي خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين والذي سينتهي مساء اليوم.



ولعب محمد صلاح مع روما في الفترة بين 2015 و2017، وشارك في 83 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 22 هدفًا.



ونشر الحساب الرسمي لـ روما عبر موقع "تويتر" التشكيل المثالي للفريق في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين حسب اختيار الجماهير.



التشكيل المثالي لـ روما في العقد الثاني من القرن 21

حراسة المرمى: أليسون بيكر.



خط الدفاع: فلورينزي، مانولاس، ماركينيوس، كولاروف.



خط الوسط: بيانيتش، دي روسي، ناينجولان.



خط الهجوم: محمد صلاح، دجيكو، توتي.