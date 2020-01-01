أمراض غير متوقعة تخبرك عنها حبوب الوجه.. تعرفى عليها

ظهور الحبوب في الوجه من الأشياء التي لا نرغب في حدوثها وعندما تختفي يمكن أن تظهر حبوب أخرى في نفس المكان، وذلك يظهر حدوث شيء خاطئ أو تنبيه لمرض آخر.



ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأماكن التى يظهر بها الحبوب فى الوجه وتدل على مرض آخر.



ظهور حب الشباب في الجبهة:-

منطقة الجبين مرتبطة بالجهاز الهضمي والمثانة حيث إن ظهور الحبوب في منطقة الجبهة يعني أن الفرد يحتاج إلى الترطيب أي شرب الماء بشكل دائم وإلى جانب ذلك السير على نظام غذائي صحي بتناول وجبات صحية إلى جانب الفواكه والخضراوات.





ظهور حب الشباب فوق العين:-

ظهر الحبوب فوق العينين مرتبط بالقلق والإجهاد ، والإكثار من تناول الكافيين والمنشطات لذلك علينا الابتعاد عن هذه الأشياء.



ظهور حب الشباب بين العينين:-

ظهور الحبوب في منطقة ما بين العينين مرتبط بالإكثار من تناول الأطعمة الثقيلة وتناول الطعام في وقت متأخر من الليل.



ظهور حب الشباب على الأنف:-

ظهور حب الشباب في منطقة الأنف مرتبط بالمعدة والقلب حيث قد تشير الحبوب لالتهابات المعدة وعدم تحمل الطعام أو التهاب الجزء الخلفي من الحلق.