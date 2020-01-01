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أخبار العالم

ترامب: سأكون سعيدا بمحاكمتي في مجلس الشيوخ

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:30 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحه بأنه سيكون سعيدا بمحاكمته في مجلس الشيوخ بعد مساءلته في مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين، لكنه غير مهتم بذلك.


وقال ترامب للصحفيين: "أنا غير مهتم حقا. الأمر لا يهم. بالنسبة لي، سأكون سعيدا جدا بالمحاكمة لأننا لم نرتكب أي خطأ".

وأصبح ترامب الشهر الماضي، رابع رئيس أمريكي تتم مساءلته، بعدما اتهمه مجلس النواب رسميا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.

وبموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا، يصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد بيناير في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.

ووافق على بند إساءة استغلال السلطة 230 صوتا ومعارضة 197 ، بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198.

وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان: "اليوم يمثل ذروة واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا. من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب".

وأضافت: "الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه سيتم تبرأته تماما".

والمساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون "جرائم وجنحا خطيرة"، علما أنه لم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.

واتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020، كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة.
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