انتبه.. عدم شرب الماء يسبب جلطات الدم.. الأسباب وطرق الوقاية

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نصائح لعدم الإصابة بجلطات الدم في الشتاء:- شرب المياه على الأقل 2 لتر يوميا.- تجنب المشروبات الغازية والعصائر المعلبة حيث تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح، والمواد الحافظة التى تؤدى إلى زيادة لزوجة الدم.- الحركة الدائمة مثل المشى أو صعود السلالم يوميًا.- عدم تناول الوجبات السريعة نظرًا لاحتوائها على الأملاح بكميات كبيرة.