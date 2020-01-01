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تعليم

مكافحة العدوى من الأمراض الفيروسية والإيدز في ندوة بمعهد الكبد بجامعة المنوفية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:37 ص
ندوة بمعهد الكبد
ندوة بمعهد الكبد القومي بجامعة المتوفية
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محمد امين
نظمت وحدة مكافحة العدوى بمعهد الكبد القومى جامعة المنوفية يومها العلمى الشهرى تحت عنوان اشراقة ٢٠٢٠ فى سماء مكافحة العدوى وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الايدز.

وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومى وبرئاسة الدكتور عزة محمد عبد العزيز رئيس قسم الميكروبيولوجى ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمعهد وبحضور الدكتور أحمد الشعراوي عميد معهد الكبد ومحافط الدقهلية السابق والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عصام صلاح.

رحب عميد المعهد بالحضور وأكد علي أهمية اللقاءات العلمية والدورات التدريبية التي ينظمها المعهد لرفع كفاءة العاملين به من أطباء وتمريض.

وأشاد الدكتور أحمد الشعراوي بوحدة مكافحة العدوي ونشر ثقافة مكافحة العدوي وحرصها علي عقد الندوات المستمرة للتوعية.

وأشارت الدكتورة عزة عبد العزيز إلي أن الندوة ناقشت الجديد فى مجال مكافحة العدوى بالمعهد والجديد في مكافحة وعلاج الإيدز وأوضحت الندوة أنه يوجد 38 مليون مصاب بمرض الإيدز في العالم منهم 8 مليون لم يتم اكتشافه و15 مليون فقط يلتقي العلاج .

وذكرت الندوة أن الإحصائيات تشير إلي وجود 22 ألف إصابة في مصر وأن العام الماضي سجل وجود 2170 إصابة جديدة .

والندوة إلي ضرورة أخذ الحيطة لعدم نقل العدوى والتوجه في حالة الإصابة إلي المستشفيات المتخصصة لاخذ العلاج الذي توفره وزارة الصحة علي مدار الأسبوع

وخلال الندوة استعرض الدكتور عبدالله عطية مسئول مكافحة الايدز بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية طرق العدوى والوقاية من مرض الايدز و استعرضت الدكتورة سماح محمد عوض مدرس الميكروبيولوجيا الطرق السليمة فى اخذ عينة وتجهيز مزرعة الدم بما يوافق المعايير العالمية لمكافحة العدوى

والقت الدكتورة فاطمة عمر خليل مدرس الميكروبيولوجيا محاضرة عن فيروس اللانفلونزا

كما عرضت الدكتورة هالة أحمد الرفاعى مدرس مساعد الميكروبيولوجيا خطورة وطرق الوقاية من العدوى الناتجة عن الوخز بالإبر.

و تناولت الدكتورة هناء محمود الجزار مدير الميكروبيولوجيا اهمية ترصد العدوى ، وقدمت الدكتورة رضوى حسين سالم مدرس مساعد الميكروبيولوجيا عرضا عن اهم انجازات وحدة مكافحة العدوى فى عام ٢٠١٩
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