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أخبار البلد

دير الملاك بجبل النقلون بالفيوم يعلن مواعيد الزيارة في 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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سامح سلام
أعلن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم والذى يرأسه نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم ورئيس الدير مواعيد الزيارات الخاصة بالدير على مدار العام الجديد 2020.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم أن الأيام المسموح فيها باستقبال الزائرين هى، الجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع، وأيام الأعياد "الميلاد والقيامة والغطاس وشم النسيم".

كما يسمح مسئولو الدير بالزيارات أيام احتفالات القديس الأنبا إبرام في الفترة من 2 يونيو وحتى 10 يونيو إلى جانب فترة أجازة نصف العام الدراسي والأجازات الرسمية بالدولة، على أن تكون مواعيد الزيارة اعتبارا من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء خلال فترة الشتاء، ومن السادسة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وأكد الدير أن الأيام غير المسموح فيها باستقبال الزائرين نهائيا هى، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إلى جانب فترة أسبوع الآلام وبالتحديد من أول البصخة مساء أحد الشعانين حتى قداس عيد القيامة المجيد، كذلك قداسات الأعياد "الميلاد والغطاس والقيامة".

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد التى تنتهي عقب قداس عيد الميلاد المجيد مساء الاثنين المقبل، وتقام القداسات بمختلف الكنائس على مستوى جميع الايبارشيات بمصر والخارج، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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