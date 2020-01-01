محافظ الغربية يتابع المشروعات الجارية بالقطاع الصحي في المحلة

اجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية عصر اليوم جولة موسعة بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة المشروعات الجارية بالقطاع الصحى وإجراءات تأمين الكنائس بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب عن مدينة المحلة ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى ووكيل وزارة الصحة بالغربية.



بدأ محافظ الغربية جولته بتفقد مبنى الإدارة الصحية بأول المحلة والأقسام التابعة لها (الوقائي – التطعيم – الترصد – والأمراض المعدية – عيادة الرمد – عيادة الكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب) ، موجهًا بتشكيل لجنة هندسية بالإشتراك مع مديرية الصحة لوضع مخططات الاستفادة من المساحات الغير مستغلة في محيط الإدارة.



كما تابع خلال الجولة؛ أعمال إنشاء مستشفى رمد المحلة وأعمال تطوير مستشفى الأمراض الصدرية ، مكلفًا القائمين على الأعمال بعرض جداول زمنية لمراحل التنفيذ لمتابعة الالتزام بها والانتهاء من جميع الأعمال في المواعيد المحددة مما يساعد على تحسين المنظومة الصحية بنطاق المركز.



وشملت جولة محافظ الغربية أيضًا تفقد الأعمال الجارية بشارع سكة زفتى من (صرف صحى – رصف) ، موجهًا رئيس حى ثان المحلة بتكثيف حملات النظافة بنطاق الحى ورفع القمامة أولًا بأول.



كما تفقد أيضًا كنيسة العذراء وكنيسة سانت تريزا بالمحلة لمتابعة الإنتهاء من كافة الإستعدادات الخاصة بأعياد الميلاد المجيد ، حيث كلف محافظ الغربية رئيس مدينة المحلة بصيانة البلدورات بمحيط الكنائس ودهانها بالإضافة إلى دهان الأعمدة.