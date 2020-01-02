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مرأة

في 7 أيام فقط.. رجيم يحول الجسم لمكاينة حرق ويمنحك الطاقة

الخميس 02/يناير/2020 - 09:59 ص
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين
مع برودة الجو خلال فصل الشتاء تزداد حاجتك لتناول المزيد من السعرات الحرارية لمنحك الطاقة والتدفئة إليك رجيم سريع لحرق الدهون نسف الكرش وتحويل جسمك لماكينة لحرق الدهون يقدمه موقع برايت 

اليوم الأول والثانى والثالث

▪️الإفطار

- بيضة مسلوقة 
+شريحة خبز 

▪️بعد الفطار بساعتين
- كوب من الشوفان باللبن 

▪️الغداء

خضار سوتيه + شريحتان لحم مشوى + سلطة

▪️العشاء
- ثمرة فاكهة

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
- ربع رغيف + جبن قريش + خيارتين

▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة

▪️الغداء
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية + طبق سلطة

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة

▪️العشاء
- كوب من الزبادى 

ويتم التكرار في باقي الأيام

بين الوجبات يمكنك تناول أعشاب مثل القرفة والجنزبيل فهى مشروبات تمنحك التدفئة والطاقة فى الوقت نفسه وتساعد على حرق الدهون
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