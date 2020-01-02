قبل معرض القاهرة.. الزيات تصدر رواية ضرتي ليست إمرأة

صدر حديثًا عن دار الزيات للنشر والتوزيع لصاحبتها الدكتورة شاهندة الزيات، رواية "ضرتي ليست إمرأة" للكاتبة زينب صالح الشهيرة بـ" زينة صالح" وذلك ضمن استعدادات الدار لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 المقرر أن تنطلق في 22 من شهر يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.



والرواية تصحيح لغوي وإخراج: الباشا عبدالباسط، ديزاين: فاطمة الزهراء.



وجاء على غلاف الرواية: "الزواج سكن.. مودة ورحمة، ميثاق غليظ لا يبنى على طرف واحد؛ بل يجب أن يرتفع بناء عاليًا بكلا الطرفين، بزوج يعي ما له وما عليه، وزوجة تحتضن نصفها المكمل لها وتربي أطفالًا، يومًا ما سوف يرتفعون ببنائهم الخاص.. إذا وقعت تلك الأعمدة قل على الدنيا السلام، فاللهم زوجًا يراعي حق القارورة التي تركت حياة سابقة مؤقتة بنفس راضية؛ لتبدأ معه دنيا كاملة ترجو فيها الحب والأمان، وقلبي معها حين تصطدم بواقع مختلف يحطم روحها في ثنايا القلب."