أول تعليق من محمد فضل على أزمة استعلام كهربا

تمنى الكابتن محمد فضل عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة، هدوء مسئولي النادي الأهلي ونادي الزمالك فى التصريحات التى يطلقونها أحيانا بشكل متعجل وذلك حرصا على مستقبل الكرة المصرية واستمرارا نحو تحقيق الهدف الوطني الذى ينشده الجميع بعودة الجماهير إلى مدرجات الدوري وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة من قبل الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بالجبلاية.



ورد الكابتن محمد فضل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على التصريحات التى أطلقها سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أمس بشأن محاولة أحد الأندية تعطيل قيد كهربا فى قائمة الفريق المحلية يناير الجارى تمهيدا للدفع به فى المباريات الرسمية للفريق الأحمر بالإستعلام عنه على سيستم إتحاد الكرة بأوراق مزورة.



وقال محمد فضل ردا على تصريحات عبدالحفيظ: اتحاد الكرة يتعامل مع جميع الأندية بشفافية وسيد عبدالحفيظ أخ أكبر وشخص ذكى وعليه أن يقدم الدليل على تصريحاته خاصة أنه لا توجد أزمة فى هذا الشأن وأعتقد أن الكابتن سيد خانه التوفيق فى هذا التصريح أو وصلته معلومة مغلوطة.



وشدد محمد فضل على أمنيته فى 2020 أن يتوخى مسئولو القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك الحذر فى تصريحاتهم حرصا على دعم منظومة كرة القدم المصرية والسير قدما نحو اعادة الجماهير للمدرجات مرة أخرى بأعداد متزايدة تماشيا مع النجاح الكبير الذى حدث فى بطولتى كأس الأمم الأفريقية للكبار وبطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما.



ووجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى اللجنة الخماسية المكلفة بـ إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقب نهاية لقاء الفريق الأحمر أمام مصر للمقاصة فى الجولة الحادية عشر للدورى بشأن البطاقة الدولية لـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق المنضم حديثًا بالميركاتو الشتوي.



وأكد سيد عبدالحفيظ، في تصريحات لـ قناة الاهلي أن هناك أحد الأندية المصرية قامت بالاستعلام عن كهربا، موضحًا أن المستندات التي قدمها النادي المصري غير صحيحة ومزورة، حيث طالب بإجراء تحقيق فوري في الأمر.



وفاز فريق الأهلي أمام مصر المقاصة مساء أمس بهدفين مقابل لا شيء في إطار مباريات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.