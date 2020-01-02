سبب وفاة الإعلامية نجوى قاسم| اعرف التفاصيل

أصيب الجمهور والوسط الإعلامي اليوم، الخميس، بصدمة بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بقناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.



وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.



غير أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".



وكتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوي قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".



وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".