بعد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.. هل يدخل العراق عهد العزلة والدولية ويقف بقدم المساواة مع كوريا الشمالية وإيران.. غضب أمريكي يوسع دائرة العقوبات ضد مسئولين مؤيدين لطهران

محللون يحذرون من ضر كبير للعلاقات العراقية الأمريكية

نظام إيران ينشر الفوضى بالبلد العربي ويستغل القوات التي دربتها واشنطن

الاحتجاجات اظهرت هيمنة الحشد الشعبي على السياسة العراقية

مسئول أمريكي : قوات لأمن إما "غير قادرة أو غير راغبة" بوقف الهجمات علينا





استمر الحصار المفروض على السفارة الأمريكية من قبل المتظاهرين المؤيدين لإيران في بغداد لأكثر من يوم، لكن المحللين يحذرون من أن ذلك قد يكون له تداعيات دائمة على قطاع الأمن والعلاقات الدبلوماسية المعقدة في العراق، وفق ماذكر تقرير لفرانس 24 الإنجليزية.





وتقع بغداد تحت ضغوط كبيرة بسبب المظاهرات التي مازالت مستمرة منذ أكتوبر الماضي، ضد الفساد والتدخل الإيراني، والتي سقط خلال مئات القتلى وآلاف الجرحى.





وتكافح من أجل الحفاظ على توازنها غير المستقر بين حلفائها ، طهران وواشنطن في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران عام 2015.





كان التنافس الإقليمي يتلخص بين قوات الأمن العراقية التي دربتها الولايات المتحدة ووحدات الجيش وقوات النخبة، بينما ساعدت إيران قوة الحشد الشعبي.





وقبل أمس الثلاثاء ، اقتحم مئات من أنصار الحشد وكتائب حزب الله المنطقة الخضراء الكثيفة الحراسة وحاصروا السفارة الأمريكية، ودمروا بواباتها الأولى وأحرقوا العلم الامريكي واحرقوا أكشاك الأمن.





وقال حارث حسن ، الخبير في مركز كارنيجي للشرق الأوسط إن السهولة التي اخترقت بها جحافل المناصرين للحشد وتراخي الأمن أظهر هيمنة الحشد في العراق.





وأضاف حسن "فصيل سياسي - عسكري فرض إرادته على الجميع وتولى جميع القرارات".





ونتيجة لذلك ، تنبأ بأن "هذا العام الجديد سيكون بداية سنوات العراق العجاف ، مما يؤدي إلى عزلته".





تأسست جماعة الحشد الشعبي في عام 2014 ، وهي جزء رسمي من القوات الحكومية العراقية ورئيسها الاسمي ، فالح الفياض ، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي في البلاد.





لكن الولايات المتحدة تخشى أن تستخدم وحدات المليشيا ذات الغالبية الشيعية، والتي قاتل الكثير من عناصرها القوات الأمريكية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 ، لتمثيل مصالح إيران.





حدثت التوترات الأسبوع الماضي عندما قُتل متعاقد أمريكي يعمل في العراق في هجوم صاروخي ألقي باللوم فيه على كتائب حزب الله العراقي، الفصيل المتشدد الموالي لإيران.





كان هذا الحدث الأبرز في سلسلة من الهجمات على القوات الأمريكية وسفارتها في العراق، والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على الجماعات الموالية لطهران.





وسبق وأن صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة تشعر بالإحباط لأن القوات العراقية إما "غير قادرة أو غير راغبة" على وقف الهجمات الصاروخية على أماكن تواجدها.





وقال المسؤول الأمريكي "نحن قلقون من تعرض البنية التحتية الأمنية العراقية للخطر".





وأضاف بأن "هناك ما نعتقد أنه تكبد حاشد لقوات الأمن العراقية. لذا في بعض الأحيان يقول شركاؤنا العراقيون ، ماذا يمكننا أن نفعل؟" أضاف.





وتابع المسؤول الأمريكي ، إنهم في أمريكا يشعرون بالقلق من رؤية وحدات الحشد الشعبي تنتشر خلال الأسابيع الأخيرة داخل المنطقة الخضراء المفترض أنها محصنة أمنيًا، والتي هي موطن للمباني الحكومية ومكاتب الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية بما فيها الأمريكية التي جرى اقتحامها.





كانت أوضح علامة على سيطرة الحشد الفعلية على المنطقة خلال الهجوم السفارة، عندما قامت عناصر الأمن المؤيدة لها بالانسحاب من مواقعهما - بعدما تلقوا تدربيهم من الولايات المتحدة- تاركة المجال للمتظاهرين للوصول إلى السفارة.





قال مقاتل من القوات الخاصة العراقية يحرس المنطقة الخضراء إنه اضطر إلى السماح لأنصار الحشد بالمرور لأنه لم يكن لديه أي أوامر بالتدخل ، وقال لوكالة فرانس برس: "أيدينا كانت مقيدة".





وأضاف "الحشد أصبح الآن القوات العراقية الأكثر نفوذا لان القادة العسكريين والسياسيين يسمحون له بالقيام بهذا الدور".





وكان من بين المشاركين في مسيرة يوم الثلاثاء شخصيات بارزة:، أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، هادي العامري وفالح الفياض.





وهذا مادعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى أن يتهم قادة من الحشد الشعبي بقيادة الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد.





ونشر بومبيو، في تغريدة له على “تويتر” أمس 1 يناير 2020، صور أربعة من قادة الحشد وصفهم بأنهم إرهابيين أتباع لإيران، واتهمهم بأنهم من دبروا الاعتداء على السفارة .





وتابع قائلا "لقد تم تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين أبو مهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليهما الوكلاء الإيرانيون هادي العامري وفالح الفياض، جميع الصور أدناه خارج سفارتنا".





يأتي ذلك ردا على تداول صور كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس، خلال مشاركتهما في الاحتجاجات التي رافقت تشييع ضحايا الحشد الشعبي الذي قتلوا في هجمات أمريكية على مقرات للحشد، حيث شارك في الاحتجاجات أيضا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وأمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي.





وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، قد أعلنت عن مقتل 25 شخصا على الأقل وجرح 51 آخرين في غارات جوية على مقرات تابعة لكتائب حزب الله العراقي.









وفي تعليق المحللين يعد هذا تحولًا كبيرًا في الموقف الأمريكي تجاه ، على وجه التحديد ، فياض والعامري - اللذين التقاهما السفير الأمريكي في الأشهر الأخيرة.





وقال فيليب سميث المتخصص في رصد الجماعات الشيعية المسلحة بالولايات المتحدة "كل هذا يوضح مدى سيطرة طهران على بغداد. يجب ألا يكون هناك أي وهم حيال حقيقة ذلك".





ونوه مسؤولون ومحللون إلى ان الهجوم قد يكون له تداعيات على الموقف الدبلوماسي للعراق.





لقد رفضت الولايات المتحدة بالفعل دعوة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى واشنطن لأن المسؤولين الأمريكيين رأوه "قريبًا جدًا" من إيران.





كما وضعت الولايات المتحدة قائمة سوداء لمجموعة من الشخصيات السياسية العراقية ووحدات الحشد وحتى البنوك، وذلك خلال الأشهر الأخيرة ، واقترحت عقوبات على عشرات آخرين، مازالت تدرسهم.





وقال دبلوماسي عراقي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس "العراق في خطر أن يصبح دولة منبوذة ، معزولة عن بقية العالم مثل فنزويلا وكوريا الشمالية وغيرها".





أثارت المشاهد المثيرة قبل أمس الثلاثاء في السفارة مقارنات مع أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979 في السفارة الأمريكية في طهران، والهجوم المميت على القنصلية الأمريكية عام 2012 في بنغازي، ثانية أكبر مدن ليبيا.



