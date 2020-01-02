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رياضة

خناقة وهدف ملغي واحتفال غريب.. بيراميدز يسقط أمام الحدود 0-1 في الدوري.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 04:38 م
أحمد شرويدة
أحمد شرويدة
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محمد السعيد
سقط فريق بيراميدز أمام مضيفه حرس الحدود بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المكس، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف حرس الحدود عن طريق المهاجم أحمد شرويدة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، واحتفل على طريقة المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الهلال السعودي، وهي طريقة شهيرة في الاحتفال ويطلق عليها "احتفال الأسد" عقب هدفه في مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 29 من عمر المباراة، ألغى الحكم المساعد هدف لصالح أحمد شرويدة بداعي التسلل.

كما شهدت فعاليات الشوط الأول مشادة بين لاعبي وبيراميدز وحرس الحدود وتدخل احمد شرويدة بقوة على اللاعب احمد ايمن منصور ليسقط الأخير على أرض الملعب مصابا، ليدخل لاعبو الفريقين في مشادة مع أحمد شرويدة وبعض لاعبي حرس الحدود معترضين على عنف اللاعب مع أحمد أيمن منصور.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 في المركز الخامس، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع.
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