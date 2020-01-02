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رياضة

ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:39 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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عمرو الحلواني
وجه المستشار تركي آل الشيخ رسالة مؤثرة إلى كل متابعيه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط أنباء عن سفره إلي الولايات المتحدة الأمريكية للخضوع إلى عملية جراجية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ "توتير" قائلا: "قضينا وقتا طويلا بالرياض.. أتمنى رؤيتكم مرة أخرى فى نجاح وسعادة دايما.. ادعولى .. أحبكم جميعا وآسف على أى تقصير.. بارك الله فى ملك بلادى وولى العهد.. أبو ناصر".

وكان النادى الأهلي كشف في بيان رسمي له تفاصيل الزيارة التى قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.

وقال النادى الأهلى إن اللقاء جاء وديًّا للغاية وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الكابتن الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي الذي يعشقه.

وأضاف البيان أن تركي آل الشيخ سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية قريبًا، ووجه الدعوة إلى الكابتن الخطيب لزيارته هناك وإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على سلامته.
ادعولى .. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة
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