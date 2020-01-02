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مرأة

العدس وفول الصويا أبرزها ..أطعمة غير متوقعة تحميك من خطر الزهايمر

الخميس 02/يناير/2020 - 07:15 م
زهايمر
زهايمر
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لمياء الياسين
نظامك الغذائي يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر إليك اطعمة عليك تجنبها تعد سبب رئيسى لإصابتك بمشاكل فى التذكر واطعمة اخرى تساعد على تقوية الذاكرة يقدمها موقع برايت سايد

1. التوت ..
وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون التوت لديهم أبطأ معدلات انخفاض الإدراك.

2. المكسرات

اختر حفنة من المكسرات النيئة أو المحمصة ، والتي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E الذي يساعد أدمغتنا على العمل.

4. استخدام زيت الزيتون

غنى بمضادات الأكسدة التى تحمي الدماغ من الزهايمر

5 قلل اللحم

ينصح الخبراء بتقليل استهلاك اللحوم قدر المستطاع وتناولوا العدس وفول الصويا فهم الأكثر غني بالبروتين والألياف وفيتامين ب ، وهو أمر ضروري للحفاظ على العقل السليم.
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