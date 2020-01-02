طرد طارق حامد نجم الزمالك في مباراة أسوان

طرد طارق سامي حكم اللقاء طارق حامد لاعب فريق الزمالك فى مباراة أسوان بالدقيقة 52 في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.



بدأت مجريات الشوط الثاني بضغط زملكاوي من أجل تعزيز النتيجة واحتسب طارق سامى حكم اللقاء ركلة حرة ضد طارق حامد فى الدقيقة 46 إثر عرقلته أحمد عامر لاعب أسوان وأشهر البطاقة الصفراء فى وجه نجم الفارس الأبيض.



وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد فرجاني ساسي للاعتراض على القرارات التحكيمية فى الدقيقة 49 كما أشهر إنذارا ضد سامي الشيشينى فى الجهاز المعاون للفارس الأبيض وقام ايضا بطرد طارق حامد فى الدقيقة 52 بعد حصوله على الإنذار الثاني.



وأنهى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

