جهاز حماية المنافس يكشف كواليس صفقة استحواذ أوبر على كريم.. فيديو

قال أمير نبيل جميل، رئيس جهاز حماية المنافس، إن دور الجهاز يبحث عن حقوق المستهلك المستخدم والشركات، موضحًا أن الجهاز يفتح سوق للشركات.



وأضاف رئيس جهاز حماية المنافس خلال حواره ببرنامج " يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر تعتبر أكبر سوق بافريقا، ولذلك نضع ضوابط لحماية كل الحقوق.



وأشار إلى أنه تلقى اخطارًا برغبة شركة أوبر بالاستحواذ على شركة كريم.



وتابع رئيس جهاز حماية المنافس، أن الضوابط التي وضعت لاستحواذ أوبر على كريم وكان منها، لا تستطيع شركة أوبر فى رفع القيمة التعريفية بنسبة أعلى من التى كانت متاحة قبل الاندماج.



وأشار رئيس جهاز حماية المنافس إلى أن الجهاز وضع شرطًا بالا تزيد التعريفة لشركة أوبر وقت الذروة على نسبة 2.5%، أن شركتي أوبر و"كريم قامتا بـ 250 مليون رحلة على مدار الـ ثلاث سنوات الأخيرة.



وأكد أن الجهاز حاول وضع ضوابط تحمي أى شركات تريد دخول السوق ومنافسة أوبر.



وأوضح رئيس جهاز حماية المنافس أن بريطانيا قامت بإيقاف شركة أوبر، والجهاز فى مصر ليس لديه امكانية ايقاف اى شركة.

