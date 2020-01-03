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فن

ريهام سعيد عن واقعة فتاة المنصورة: طالبت أكثر من مرة بقوانين صارمة لردع المتحرش

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:33 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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سعيد فراج
نشرت المذيعة ريهام سعيد، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، كانت قد علقت عليه بضرورة تغيير قانون التحرش، ووضع قوانين أكثر صرامة ضد المتحرش، مؤكدة أنها طالبت مرار بتغيير القانون قبل واقعة التحرش بفتاة المنصورة. 

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ذكروا أن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتم تحديد شخصية المجني عليها تبين أنها «طالبة»- 20 سنة- مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها- 20 سنة- طالبة بجامعة المنصورة، وقررت الأولى أثناء سيرهما بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة كما تم التوصل إلى الفتاة الأخرى.

وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالب- 20سنة- وماسح أحذية - 20 سنة -، بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.
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