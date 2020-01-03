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رياضة

شاهد | هدفا محمد صلاح وساديو ماني في مباراة ليفربول وشيفيلد

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:06 ص
صدى البلد
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صدي البلد
حقق فريق ليفربول، فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد ليوسع الفارق في القمة منفردًا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة التي أقيمت أمس الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".

وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الأخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لصلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى وسددها على يمين حارس المرمى.

وجاء الهدف الثاني عبر السنغالي ساديو ماني من تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ليسدد ماني الكرة تصطدم بحارس المرمى ثم يعود ويسددها في المرمى الخالي من الحارس.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانسشتر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.
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