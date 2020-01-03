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رياضة

شوبير يطالب الجماهير باحترام فريق الزمالك

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:45 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ جماهير الكرة المصرية بضرورة احترام جميع فرق الدوري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة " أون سبورت " أن الزمالك فريق كبير وعريق ولا يجوز مطلقا التطاول عليه أو الاستهزاء به مشددا ان الزمالك هو ثاني فرق الدوري استحواذ على ألقاب الدوري الممتاز والكأس.

وأضاف أحمد شوبير أن الزمالك في نهاية الأمر سينافس على الدوري و ستنحصر المنافسة بينه وبين الأهلي والمقاولون العرب مشددا ان بيراميدز ابتعد عن المنافسة.

وتابع قائلا: أن الجماهير عليها احترام مشاعر جماهير الفرق المنافسة.

تغلب فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة.
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