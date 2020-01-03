AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

في آخر لحظة.. نجاة وزير سوداني من تحطم الطائرة بدارفور

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:50 ص
وزير العدل السوداني،
وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري
Advertisements
شيماء مصطفى
نجا وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري، من حادث تحطم الطائرة بعد إقلاعها من مطار الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب السودان، أمس الخميس.

وقال مصدر في وزارة الإعلام السودانية لموقع "الحرة" إن عبد الباري كان من المفترض أن يستقل الطائرة من طراز "أنتونوف 12"، إلا أنه تراجع في الدقائق الأخيرة.

وأضاف المصدر أن سبب تراجع وزير العدل عن استقلال الطائرة، هو أن عبد الباري فضل البقاء لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بوزارته.

وتحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من سبعة أفراد وثلاثة قضاة وثمانية مواطنين بينهم أربعة أطفال.

ونعى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، "شهداء الواجب الذين راحوا ضحية حادث سقوط الطائرة العسكرية"، في الجنينة، في ولاية غرب دارفور.

وقال حمدوك "إن بلادنا فقدت نخبة عزيزة من أبنائها من ضباط وجنود القوات المسلحة، والمؤسسة العدلية، وبعض المواطنين، نسأل الله أن يتقبلهم شهداء، وينزل على أهلهم وأسرهم الصبر والسلوان"، داعيا الله عز وجل أن يجنب السودان الكوارث والفتن ويحفظ أبناءه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأتوبيس اتعجن.. محافظ بورسعيد ينعي شهداء طلب الرزق من عاملى مصانع الاستثمار

وفد رسمي سوداني رفيع المستوى يزور غرب دارفور للإطلاع على الأوضاع فيها

السودان يتوعد المسئولين عن مجزرة دارفور

تحطم طائرة فور إقلاعها من مطار الجنينة بالسودان

بينهم قضاة وأطفال.. مصرع 15 شخصا في تحطم طائرة سودانية

السودان يعلن حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية المنكوبة في الجنينة

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 3 -1-2020 .. فيديو

بترديد كلمة فضيحة.. جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الفريق أمام أسوان.. فيديو

لماذا اختارت أمريكا هذا التوقيت لاغتيال أخطر رجل في العالم؟

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 3-1-2019

لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

روحاني عن مقتل سليماني: سيجعل إيران أكثر حسما في مواجهة أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث