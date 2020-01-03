AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي بالأهلي

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
قام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة إف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري.

ويخضع رمضان صبحي لبرنامج علاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وفني، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خاصة لـ وليد سليمان في الأهلي

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. وفايلر يجتمع بلاعبي الأهلي في التتش

علي معلول يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي

غموض موقف رمضان صبحي من مواجهة الإسماعيلي بسبب العضلة الخلفية

رمضان صبحي يخضع لفحص طبي غدًا

ترشيحاتنا

إلغاء الدعم التمويني تدريجيًا خلال 2020.. الحكومة توضح الحقيقة

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

فيديوجراف| متلازمة بهجت مرض مناعي خطير تعرف على أعراضه

الخارجية: احتواء الموقف في العراق يتطلب وقفا فوريا للتدخلات الإقليمية

لجأت تحتمي بيه فطردها.. مقطع فيديو جديد لضحية التحرش بـ المنصورة

ضبطوه عاريا.. مسن يقتحم غرفة طفلين ويهتك عرضهما ببريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 خطوات صحية.. كيف تحمي نفسك من مرض السكر ؟

بملابس كاجوال.. مي عمر بإطلالة عصرية في لندن

بفستان ملفت.. ميريام فارس تخطف الأنظار فى الأردن