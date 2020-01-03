رمضان صبحي يواصل برنامجه العلاجي بالأهلي

قام رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة علاج طبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة وذلك على هامش المران الذي أقيم ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة إف سي مصر المقرر لها مساء الأحد المقبل في الدوري.





ويخضع رمضان صبحي لبرنامج علاجي بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، ويقوم بتنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والبرنامج التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.





وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وفني، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة إف سي مصر التي تقام في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الأسبوع الثاني عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.