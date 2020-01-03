من شرم الشيخ.. سيرين عبد النور توجه رسالة لجمهور حفلها الأخير

أحيت اللبنانية سيرين عبد النور، مؤخرا حفلا غنائيا في مدينة شرم الشيخ، احتفالا بالعام الجديد 2020.



ونشرت سيرين عبد النورعبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صور لها من الحفل.



وعلقت على الصور : "كانت الأجواء كتير حلوة وبداية أحلى بعام جديد مع جمهور بياخد العقل شكرًا انو بوجودكن خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح" .



يذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل "الهيبة 3"، ‏وهو ‏من ‏إنتاج شركة صباح إخوان، وبطولة تيم حسن، منى واصف .



