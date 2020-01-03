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مرأة

رخيصة الثمن.. وصفة سحرية لزيادة الطول في شهر

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:33 م
وصفات لزيادة طول
وصفات لزيادة طول الشعر
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من قصر القامة، ولاسيما الشباب فالطول أحيانًا يعطي الثقة بالنفس، يُمكن القيام ببعض التمارين الرياضية التي تعمل على زيادة طول القامة، ومن أهم الرياضات التي يُمكن ممارستها لزيادة الطول هما السباحة والقفز، ولعب رياضة كرة السلة وكرة الطائرة، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، ومن المهم اتباع هذه الأمور خلال فترة النمو حتى تنمو العظام ويزداد طولها.

وكشف موقع "boldsky" بوجود وصفة طبيعية لزيادة الطول في أقل من شهر تعرف عليها خلال السطور التالية..


خلطة حليب الإبل

المكونات

ملعقتان كبيرتان من حبوب الحلبة.
ملعقتان كبيرتان من الحبة السوداء.
عشرة فصوص من الثوم.
٢ لتر من حليب الإبل الطازج.

طريقة التحضير

- تُطحن حبوب الحلبة والحبة السوداء معًا في المطحنة الكهربائية طحنًا ناعمًا.

- يُهرس الثوم هرسًا ناعمًا.

- يُضاف ما سبق إلى حليب الإبل وتخلط جيدًا.

- يُشرب من الخلطة كوب واحد ثلاث مرات يوميًا.

هذه الكمية كافية لمدة ثلاثة أيام، ويفضل عدم تحضير كميات أكبر منها، حتى لا تفقد المكونات فوائدها.

يجب الاستمرار بالعلاج لمدة ٣٠ يومًا، حتى يحصُل الشخص على زيادة في الطول.
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