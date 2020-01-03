الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.. تدريبات قوية لـ ثلاثي الأهلي

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس، وذلك خلال المران الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.



وخاض حراس الأهلي فقرات متنوعة من التدريبات والتي اشتملت على التصويب والتعامل مع الكرات العرضية.



ويستعد الأهلي لمواجهة اف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.



وحقق الفريق الأحمر الفوز علي المقاصة بهدفين نظيفين في المباراة الأخيرة بالدوري



