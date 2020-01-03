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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أفلام إلهام شاهين السينمائية

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:53 م
الهام شاهين
الهام شاهين
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نبيل العدوى
يوافق اليوم عيد ميلاد النجمة إلهام شاهين والتى قدمت عددا كبيرا من الاعمال للدراما التلفزيونية والسينمائية سواء بالتمثيل أو الإنتاج، ومؤخرا شاركت فى الفيلم رقم 100 فى مسيرتها الفنية من خلال يوم للستات.

ويُعد فيلم يوم للستات، أحد أنجح الأفلام المصرية خلال آخر 10 سنوات، حيث شارك في عشرات المهرجانات الدولية، فاز فيها بـ7 جوائز، وعُرض في أكثر من 20 دولة حول العالم.

والمهرجانات التي شارك فيها فيلم يوم للستات، وفاز خلالها بالجوائز الـ7، مهرجانات دولية، تمثلت في "المسابقة الرسمية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، وكان العرض الأول للفيلم بالعالم العربي، وحصلت فيه ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة.

كما فاز فيلم يوم للستات، بجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم العربي روتردام، وجائزة أفضل سيناريو في مهرجان السليمانية الدولي للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومي للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

واشتركت نجمات الفيلم "إلهام شاهين، نيللي كريم، ناهد السباعي" في جائزة أفضل تمثيل، من مهرجان قازان الدولي للسينما الإسلامية، والمقام في جمهورية تترستان التابعة للاتحاد الروسي.

وشهد فيلم يوم للستات، عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائي، التابع لـمعهد السينما البريطاني ضمن قسم Debate Strand. كما نافس في المهرجان الدولي للسينما بمونتريال (نظرات من أفريقيا).

وافتتح فيلم يوم للستات، الدورة الأولى من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي كرّم النجمة إلهام شاهين، كما عرض في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وشارك في مهرجانات كيب تاون السينمائي الدولي، بيروت السينمائي الدولي ومهرجان مشاهد عربية بواشنطن.
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