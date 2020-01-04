AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري بمنتجع الجلالة: يبعد عن القاهرة ساعة ونصف ويضاهي شرم الشيخ.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
توك شو
قال المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة، إنه جاء إلى موقع تنفيذ المشروع في عام 2015 وكان عبارة عن صحراء جرداء ولم يكن به المباني أو المدينة الحالية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مكونات المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة ضخم للغاية ومحدد لها وقت زمني محدد.

وكشف المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي للجلالة، أن منتجع الجلالة كان حلم مرسوم على الورق فقط وتحول إلى حقيقة

وأضاف أن منتجع الجلالة السياحي يبلغ 500 فدان ويبعد عن القاهرة 150 كيلومترا على مسافة ساعة ونصف فقط عن العاصمة، وهو ما يضاهي المنتجعات السياحية الموجودة في مدينة شرم الشيخ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بهدف رفع الوعي.. طلاب من جامعة المنيا يزورون مشروعات هضبة الجلالة

بولندية تحكى عن تجربة إقامتها بمنتجع كليوباترا فى شرم الشيخ| فيديو

ترشيحاتنا

#كلنا_الجيش يتصدر تويتر.. ومغردون: 100 مليون على قلب رجل واحد

هل قراءة سور القرآن بدون ترتيب في الصلاة يبطلها | أمين الفتوى يجيب

نجم الأهلي السابق يصدم الجميع بموقفه من تطبيق تقنية الفار

كان عائدا من دمشق.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل قتل قاسم سليماني

فيديوجراف| رسالة زوجة الفنان المنتصر بالله لـ الفنانين

من الأجمل؟..فيفى عبده برفقة رغدة وإلهام شاهين بالأسود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول ملعقة من مطحون الكزبرة على الريق؟

الفلوس مش كل حاجة.. ابنة أخت الأميرة ديانا تتزوج ملياردير أكبر من والدها

فى عيد ميلادها آل 71.. شاهد| اول ظهور ل نيللى بإطلالة انيقة