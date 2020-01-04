استشاري بمنتجع الجلالة: يبعد عن القاهرة ساعة ونصف ويضاهي شرم الشيخ.. فيديو

قال المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة، إنه جاء إلى موقع تنفيذ المشروع في عام 2015 وكان عبارة عن صحراء جرداء ولم يكن به المباني أو المدينة الحالية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مكونات المنتجع الساحلي لمدينة الجلالة ضخم للغاية ومحدد لها وقت زمني محدد.



وكشف المهندس أحمد مهران، الاستشاري المشرف على تنفيذ المنتجع الساحلي للجلالة، أن منتجع الجلالة كان حلم مرسوم على الورق فقط وتحول إلى حقيقة



وأضاف أن منتجع الجلالة السياحي يبلغ 500 فدان ويبعد عن القاهرة 150 كيلومترا على مسافة ساعة ونصف فقط عن العاصمة، وهو ما يضاهي المنتجعات السياحية الموجودة في مدينة شرم الشيخ.