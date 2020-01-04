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رياضة

ديربي كتالونيا.. ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع ضد إسبانيول

السبت 04/يناير/2020 - 11:16 ص
ميسي
ميسي
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إسراء أشرف
يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا، على جاره إسبانيول، بديربي كتالونيا، اليوم، في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "باور 8" ، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وتستعرض صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تشكيل برشلونة المتوقع والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو - بيكيه - لينجليه - ألبا

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - دي يونج

خط الهجوم: ميسي - سواريز - جريزمان.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المركز الأخير برصيد 10 نقاط.

ويفتقد برشلونة لجهود كل من تير شتيجن، آرثر ميلو، عثمان ديمبلي، للإصابة، بينما يغيب الثنائي موسى واجي وتوديبو لأسباب فنية.

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