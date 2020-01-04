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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

السبت 04/يناير/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ومسئولي التخطيط العمراني لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بكل مركز ومدينة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة.

خلال الاجتماع استعرض رؤساء المدن معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بكل مركز على حدة، والتي تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات كهربائية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

كما استعرض رؤساء المدن عدد من الملفات الهامة بكل مركز، ومنها تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وكذا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.

وشدد محافظ الفيوم خلال الاجتماع على سرعة الإنتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية قبل موعدها المقرر، لتؤدي خدماتها للمواطنين، لاسيما أننا بدأنا في النصف الثاني من العام المالي، موجهًا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، والرقابة على الأسواق.
محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية
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