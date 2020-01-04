محافظ الفيوم يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن ومسئولي التخطيط العمراني لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي بكل مركز ومدينة، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة.





خلال الاجتماع استعرض رؤساء المدن معدلات ونسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية بكل مركز على حدة ، والتي تشمل مشروعات رصف الطرق، وإنشاء كباري، ووضع حوائط خرسانية على الترع، وشراء مستلزمات كهربائية لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.





كما استعرض رؤساء المدن عدد من الملفات الهامة بكل مركز، ومنها تقنين أوضاع أراضي الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وكذا مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء.



